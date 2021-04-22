محافظ بنى سويف: تبطين 203 كيلومترات ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذى يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل حاليا فى تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 203 كيلو و600 متر بتكلفة تقدر بنحو 385 مليون جنيها، وبنسبة 68% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى، مشيراً إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى الذى يعرضه المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن الموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية .

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى المهد، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية .

من جهته، أضاف وكيل وزارة الرى، أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى للتنفيذ، حيث يتم العمل حاليا فى 26 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسى دبش على " الناشف " وتبطين خرسانة عادية.