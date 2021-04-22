محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح ويتفقد الحقول والتوريد بالصوامع.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موسم حصاد القمح، جاء ذلك خلال تفقده عددا من المزارع وصومعة القمح بمدينة بنها، حيث شاهد المحافظ على الطبيعة بداية حصاد محصول القمح، ذلك المحصول الاستراتيجى، الذى يمثل أهمية قصوى فى حياة المصريين، ويوافق شهر أبريل من كل عام.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين، واطلع المحافظ على دفتر التسجيل لكمية الأقماح الواردة للصومعة وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.

وأشار إلى أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الأراضى المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن وهذا ما أدى إلى رفع المساحة المنزرعة هذا العام إلى 51632 فدانا على مستوى المحافظة، من إجمالى 160 ألف فدان منزرعة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المرزاعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الرى الحديثة.

وأثناء الافتتاح أفاد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بأن سلالات القمح التى يتم زراعتها وهى مصر1، تعطى إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتي تعوض نقص المساحة المنزرعة.

ويُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 51632 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330 الف أردباً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 222840 طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.



توريد القمح بالصوامع



جانب من جولة المحافظ



متابعة محصول القمح بالقليوبية



محافظ القليوبية يتفقد حقول القمح