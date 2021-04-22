محافظ الشرقية يُصدر قرارا بتشكيل لجنة لمكافحة استغلال الأطفال فى التسول

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2138 لسنة 2021 ، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز – نائبة المحافظ، وعضوية كلاً من مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل - المتابعة الميدانية - و حدة التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعى - مسئول خط النجدة بالوحدة العامة لحماية الطفل - ممثلاً عن مديرية أمن الشرقية ومقررى اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بمكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وأشكال تعرض الأطفال للخطر بنطاق المحافظة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والوقوف على أسباب إنتشار تلك الظاهرة والأسباب المؤدية لذلك، للحد من إنتشارها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعرض بتقرير شهرى فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وعلى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 بشأن ممارسة العمل الأهلي، وعلى القرار رقم 5645 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للطفل بالمحافظة والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، وللصالح العام.