محافظ الشرقية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بمنطقة القناطر فى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب، والتى أدت إلى هبوط أرضى بمنطقة القناطر.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل مشاكل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، مؤكدا على تضافر الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم فى المرافق والخدمات التى تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه، قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح تسريب بماسورة مياه الشرب والتى تسببت فى تآكل بقشرة الأسفلت مما أدى إلى الهبوط الأرضى بمنطقة القناطر واستخدام معدات الحى لنقل كميات من الرمال لردم الحفرة، والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير فى الشارع والمنطقة.

وأكد رئيس الحى، أنه تم الانتهاء من إصلاح التسريب وجارى التنسيق مع قسم الرصف رئاسه الحى ومديرية الطرق لعمل رقعة أسفلتية لمكان الهبوط وإعادة الشئ لأصله، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح استمرت من بعد ظهر أمس حتى فجر اليوم الخميس وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حتى تم الانتهاء وعودة حركة السير بالمنطقة بشكل طبيعي.

وقدم الأهالى الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجله والعمل على حلها فى أسرع وقت.



هبوط أرضي