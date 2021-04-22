اليوم السابع
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محافظ الشرقية: توريد 34727 طن قمح للصوامع والشون حتى اليوم

الخميس، 22 أبريل 2021 02:34 م
محافظ الشرقية: توريد 34727 طن قمح للصوامع والشون حتى اليوم قمح
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 46 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت 34727 طن و386 كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 21701 طنا و591 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية  408 آلاف 898 فدانا وتم حصاد 40230 فدانا.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم  منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.


محصول القمح

محصول القمح 2021

صوامع الشرقية

اخبار الشرقية

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