محافظ الدقهلية: زراعة 242 ألفا و300 فدان قمح هذا العام

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال توريد القمح المحلى بصوامع ميت غمر فى بداية موسم الحصاد الجديد 2021 ، وقال مختار إن إجمالى ماتم زراعته هذا العام من محصول القمح يبلغ 242 الف و 300 فدان و انه من المتوقع توريد 210 الف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 " .

وأكد مختار أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى إنتاج القمح المحلى بل هى سلة مصر فى إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

والجدير بالذكر أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 بدء بالدقهلية من خلال 32 موقع تخزينى تشمل 5 صوامع و 5 هناجر و 22 شونه بإجمالى سعة تخزينية 256 ألف طن ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من احد ممثلى قطاع التموين رئيسا للجنة واحد الاعضاء من هيئة سلامه الغذاء واحد مسئولى عن تحديد درجه النظافه وتحديد الرتبة و ممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصرى أم أجنبى أحد عضاء القبانه المسئول عن الوزن وعضو عن الشركات التموينية المسئولة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية واللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتبارة المحصول القومى لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتياً من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء محمود شعرواى فى هذا الشأن، ففى الدقهلية وبالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.