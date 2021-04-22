اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه بفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتسهيل حركة المارة

الخميس، 22 أبريل 2021 01:51 م
محافظ الجيزة يوجه بفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتسهيل حركة المارة جانب من جولة محافظ الجيزة بشارع خاتم المرسلين
كتب على عبد الرحمن

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية جهود أجهزة المحافظة والشركات المنفذة لأعمال التطوير الجارية بشوارع خاتم المرسلين والبحر الأعظم والنيل السياحى، لمتابعة أعمال التسوية والتمهيد ورفع المخلفات والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بكل منها.
 
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن جولة المحافظ فى ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء، بدأت بشارع خاتم المرسلين والذى تابع خلاله أعمال رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالتزامن مع أعمال تمهيد وتسوية الطريق لتمكين الشركات المنفذة لأعمال التطوير من بدء أعمال الرصف، مشددا على ضرورة تحسين حالة الإنارة بنطاق أعمال التطوير وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتوفير الأماكن الكافية لإنتظار السيارات لتسهيل حركة المارة والمركبات، على أن يتم التنسيق مع الأهالى من الملاك للالتزام بخط التنظيم دون تعدى.
 
وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بنفق عباس والتشديد على الشركة المنفذة بتطوير نظم الإضاءة وصرف مياه الأمطار داخل النفق، بالإضافة لتشغيل الإنارة القديمة بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء من تركيب الأعمدة الجديدة، وتطوير الحدائق المتواجدة أمام العقارات وتوفير العدد الكافى من العمالة للإنتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد لها. 
 
وخلال مروره بشارع النيل استمع راشد لمطالب إحدى السيدات من أهالى المنطقة بشأن تنظيم انتظار السيارات وبعض الملاحظات على أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة سكنها، حيث وجه رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة واتخاذ ما يلزم استجابةً لمطالبها، مؤكدا أن التطوير الجارى هو حق أصيل للمواطنين تسعى أجهزة الدولة لتنفيذه على أعلى معايير الجودة والكفاءة.
 
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والشركات المنفذة للأعمال بضرورة توفير العدد الكافى من أماكن انتظار السيارات وتركيب أعمدة الإنارة المناسبة بها مع مراعاة عرض الشارع والممشى الخاص بالكورنيش، والتنسيق مع المنشآت والمصالح العامة لتطوير الأسوار المقامة بمحيطها ووضع الإرشادات اللازمة للمواطنين من أهالى المنطقة للإلتزام بالأماكن المخصصة لإنتظار السيارات دون تعدى على الطريق أو الأرصفة ومنع وضع أية حواجز على جانبى الطريق للحفاظ على أعمال التطوير، وبحث أوضاع الفنادق والمطاعم النيلية غير العاملة والتنبيه على العاملة منها بتحسين المظهر الجمالى بمحيطها والمداخل الخاصة بها لتتناسق مع أعمال التطوير، وتكليف الشركة المنفذة للأعمال بتوفير مظهر حضارى لائق لأكشاك الكهرباء.
 
رافق محافظ الجيزة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.
 
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جولة محافظ الجيزة

أعمال التطوير بشوارع خاتم المرسلين
أعمال التطوير بشوارع خاتم المرسلين

جولة مسائية لمحافظ الجيزة
جولة مسائية لمحافظ الجيزة

محافظ الجيزة بوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق
محافظ الجيزة بوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع خاتم المرسلين
محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع خاتم المرسلين

محافظ الجيزة يوجه بتحسين حالة الإنارة
محافظ الجيزة يوجه بتحسين حالة الإنارة
 

 


محافظ الجيزة

جراجات

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اخبار الجيزة

الجيزة اليوم

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