اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: لا نعرف كل شئ عن أعراض كورونا طويلة المدى ونظامنا الصحى يتكيف معها

الخميس، 22 أبريل 2021 12:30 م
ماكرون: لا نعرف كل شئ عن أعراض كورونا طويلة المدى ونظامنا الصحى يتكيف معها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عدم معرفتهم كل الأعراض والعلامات المستمرة على المدى الطويل للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جزء من المواطنين الفرنسيين يعيش مع هذه الأعراض، بينما يجرى البحث للنظام الصحى لمعرفة أعراض هذا الوباء الطويلة.

وغرد الرئيس إيمانويل ماكرون، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لا يُعرف كل شيء عن هذه العلامات والأعراض المستمرة لـ "COVID الطويل". ومع ذلك، يعيش جزء من مواطنينا بالفعل معها. ومازال البحث جاري ونظامنا الصحي يتكيف. ونحن بحاجة إلى التعلم والتعرف والرعاية للمرضى".

ماكرون على تويتر
ماكرون على تويتر

 

وكان قد أعلن وزير الشئون الأوروبية الفرنسي "كليمنت بون"، أن الحجر الصحي المفروض على المسافرين القادمين إلى فرنسا من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا وأيضا جيانا سيدخل حيز التنفيذ صباح يوم السبت المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة فرنسا جابريال عطال، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية أول أمس الثلاثاء، إن المسافرين الذين لن يحترموا هذا العزل لمدة عشرة أيام عند وصولهم إلى فرنسا سيتعرضون لغرامة قدرها 1500 يورو.

وكان قصر "ماتينيون" أعلن الأحد الماضى، أن فرنسا ستفرض حجرا صحيا صارما لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل، وذلك اعتبارا من 24 أبريل الجارى فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذى تم اكتشافه لأول مرة فى ذلك البلد.

ويذكر أنه اعتبارا من 24 أبريل الجارى، لن يسمح إلا للأشخاص المقيمين فى فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبى بالسفر إلى البلاد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة الفرنسية ستفرض حجرا صحيا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين عند الوصول وستقوم السلطات بإنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر.


ماكرون

فرنسا

كورونا فى فرنسا

اعراض كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة