مؤسسة شباب بتحب مصر تحتفل بيوم الأرض العالمى

كتبت آية دعبس

تحتفل مؤسسة شباب بتحب مصر كعادتها فى 22 إبريل من كل عام بيوم الأرض العالمى، ومن المعروف أن يوم الأرض هو حدث سنوى يُحتفل به فى جميع أنحاء العالم لإظهار الدعم لحماية البيئة.

ونظمت المؤسسة مجموعة من الفاعليات والمبادرات احتفالًا بهذا اليوم، تمثلت فى إطلاق مبادرة (مياه مستدامة) في ندوة احتفال يوم المياه العالمي بمارس الماضي باليوم السابع إيمانًا من المؤسسة بأهمية ملف المياه و دور مؤسسات المجتمع المدنى فى رفع وعى المواطن للفاظ على الماء.

وفى بداية شهر رمضان الكريم أطلقت المؤسسة مبادرة (رمضان جرين )التى تهدف لنشر التوعية البيئية والحد من السلوكيات المضرة بالبيئة والمناخ و بالصحة وإهدار الموارد و ذيادة الإستهلاك.

وفي أسبوع الأرض نظمت المؤسسة عدد من حملات التنظيف المصغرة للمساهمة في تنظيف شوارع و ميادين في أماكن مختلفة في مصر مثل : (شبرا - البحيرة - ملوى -الرحاب - الأقصر).

الجدير بالذكر أنه تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فاعليات نظمتها شبكة يوم الأرض فى أكثر من 193 بلدًا حول العالم.