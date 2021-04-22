كواليس مصرع شقيقين ونجاة أخوهما الثالث فى حادث مروع بمنشأة القناطر

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في حادث مصرع شقيقين وإصابة عدد من الأشخاص، نتيجة اصطدام سيارتين بطريق المناشي، بمنشأة القناطر، أن الشقيقين كانا يستقلان سيارة ملاكي، وبصحبتهما شقيقهما الثالث، خلال عودتهما إلى قرية أبو غالب محل إقامتهم، فوجئوا بسيارة ميكروباص مواجهة لهم، مما أسفر عن وقوع الحادث، ومصرع الشقيقين، وإصابة الثالث، كما أصيب سائق الميكروباص، وعدد من الركاب بجروح.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وذكر شهود عيان أن الطريق الذي شهد الحادث، إحدى حارتيه معطلة، بسبب أعمال تجديد بالطريق منذ فترة طويلة، وأن قائدي السيارات يستخدمون حارة واحدة للسير في الاتجاهين، مما أدى لوقوع الحادث.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المناشي الخطاطبة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي، بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصر شابين شقيقين، وإصابة شقيقهما، من مستقلي السيارة الملاكي، كما أصيب سائق الميكروباص، وعدد من الركاب.