قريباً وفد من رجال الأعمال المصريين يزور ليبيا لبحث المشاركة فى ملف الإعمار

كتب إسلام سعيد

يستعد وفد من رجال الأعمال المصريين زيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة بين شهرى يونيو ويوليو 2021 وذلك لبحث الاشتراك فى ملف إعادة الإعمار وزيادة حركة التبادل التجارى مع ليبيا.

وكانت حكومتا مصر وليبيا اتفقتا على إبرام 11 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس للعاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزاري يضم 11 وزيرا مصريا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

وبحسب مصدر مسؤول عن اتصالات تشكيل وفد رجال الأعمال المصريين المسافر إلى ليبيا، أن أغلب القطاعات الاقتصادية ستكون ممثلة فى الوفد ومنها مواد البناء والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية وقطاعات تصديرية أخرى.

أشار المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه يجرى التواصل مع الجانب الليبى حالياً للتوافق على تفاهمات معينة وإمكانية توقيع اتفاقات تعاون في عدد من المجالات.