قادة ليبيا والسودان والنيجر يتفقون على تأمين الحدود المشتركة مع تشاد

كتب أحمد جمعة

أعرب قادة كل من ليبيا والسودان والنيجر، عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها جمهورية تشاد، مؤكدين أنهم يتابعون باهتمام بالغ تطورات الأحداث فى الجمهورية، مشيدين بالدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا قادة الدول الثلاث الاشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية، حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، ومجددين الالتزام بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

وطالب قادة الدول الثلاث إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، مجددين حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار، ودعو في هذا الخصوص إلى تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا وجمهورية السودان وتشاد والنيجر الموقع في انجمينا بتاريخ 31 مايو 2018.

وطالبوا مجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC) إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر،والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.