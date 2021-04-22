اليوم السابع
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فتح باب التبرعات لأهالى بورسعيد لإفتتاح المستشفى الجامعى والعيادات الخارجية

الخميس، 22 أبريل 2021 09:00 ص
فتح باب التبرعات لأهالى بورسعيد لإفتتاح المستشفى الجامعى والعيادات الخارجية الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
بورسعيد – محمد عزام

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قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، إنه سيتم فتح باب التبرع لأهالى المحافظة، لتجهيز المستشفى الجامعى بعد الإنتهاء من المنشآت.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا بصدد افتتاح مستشفى جامعى ضخم ، وقريبا سيتم فتح باب التبرع لأهالى بورسعيد الذين يتبرعون بمبالغ ضخمة لمستشفيات الدولة كلها ، ولكن ننتظر انتهاء المنشآت التى تصرف عليها، وذلك لشراء الأجهزة .

وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، أنه يتم السعى لفتح العيادات الخارجية للمستشفى خلال شهور قليلة وتحديداً ببداية العام الدراسى المقبل سنسعى لفتح العيادات الخارجية، لأنه لا يوجد مستشفى ضخم يتم فتحه مرة واحدة .

وأشار إلى أنه سيتم فتح 24 عيادة خارجية لخدمة مواطنى بورسعيد وتباعاً سيتم فتح باقى أقسام المستشفى عند الانتهاء منها، موضحاً أن المستشفى بها 16 غرفة عمليات يجهز منهم 10 غرف على أعلى مستوى طبى من التقنيات التى تستخدم نظام الكبسولات التى تعتبر متطلب أساسى فى الجراحات الدقيقة، وسعر تكلفة الكبسولة الواحدة 7 ملايين جنيه .

 


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