فتاة المطرية تتعرف على المتهمين بالتعدى عليها فى نهار رمضان أمام النيابة

كتب عبد الله محمود

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام 3 عاطلين بخطف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتداء عليها في نهار رمضان لمدة يومين بالمطرية.

وعرضت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، المتهمين الثلاثة على الفتاة المجني عليها، وتعرفت عليهم قائلة: "هما دول اللي عملوا معايا قلة أدب".

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات اللازمة وتتبع الكاميرات، مع عرض المجني عليها على الطب الشرعي فيما لم يصدر أي قرار بشأن المتهمين حتى الآن.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوي الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبن صحته.

ونجح رجال المباحث في العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم الاعتداء عليها لمدة يومين وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق