فايزر تبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لاختبار تعزيز المناعة

كتبت إيناس البنا

تجرى شركة فايزر دراسة على تأثيرات الجرعة الثالثة من لقاحها فى ولاية هاواى الأمريكية، ووفقا لتقرير موقع myfox8 قال أحد المتطوعين فى الدراسة إنه يحصل على جرعة معززة من أجل سلامة أسرته بعد مشاركته فى دراسة الجرعة المعززة لشركة فايزر، وقال إنه كان لديه دائمًا رغبة فى مساعدة مجتمعه.

ووفقا للموقع، كان المتطوع من بين الأوائل الذين حصلوا على اللقاحين كجزء من تجارب اللقاح فى سبتمبر 2020، ويواصل المشاركة بعد ستة أشهر من تلقى اللقاح.



اعطاء مريض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وتقول شركة فايزر إن الدراسة ستقيم مدى سلامة وتأثر المناعة بالجرعة الثالثة التى قد تحمل أثرا كبيرا ضد المتغيرات الناشئة.

وستتم متابعة المتطوع بحثًا عن الآثار الجانبية لبضعة أشهر، وكان المتطوع قد أصيب بحمى خفيفة فقط عندما حصل على جرعته الثانية من لقاح فايزر

وحصل لقاح فايزر على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء لمن هم في سن 16 عامًا وما فوق.

وكانت شركة فايزر قد أعلنت عن أن جرعة لقاح كورونا الثالثة ستكون مطلوبة بعد 6 أشهر بعد تلقي الشخص الجرعتين كاملة من لقاح كورونا.

وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر أنه من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا، حيث سيتم إعطاء حقنة التعزيز المحتملة من 6 إلى 12 شهرًا من تلقى الشخص للتطعيم بالكامل.