غرق الشوارع والمنازل فى الفلبين بسبب إعصار "سوريجاى".. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت منطقة سامار الشمالية فى الفلبين لفيضانات خلفت دمارا كبيرا فى المنطقة نتيجة إعصار "سوريجاى"، وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات جديدة لجانب من الدمار الذى حل على سكان سامار الشمالية فى الفلبين، حيث أغرقت المياه المنازل والشوارع وحوصر السكان فى منازلهم، بينما يتم إجلاء المزيد من السكان، وأجلت السلطات حتى الآن نحو ثلاثة عشر ألف شخص بسبب الفيضانات هناك.

وذكرت سلطات الفلبين أنه تم إجلاء أكثر من 68 ألف شخص كإجراء احترازى، بعدما ضرب إعصار "سوريجاى" أجزاء من سواحل البلاد، وقالت قناة (إيه بى سى) الأمريكية، الإثنين الماضى، إن الإعصار تسبب فى فيضانات فى 22 قرية على الأقل، وفى انقطاع الكهرباء فى أربعة مقاطعات، بالإضافة إلى تعطيل حركة 3200 شخص و43 عبارة وسفينة شحن.



المياه تغرق الشوارع



غرق الشوارع فى الامطار

وتابعت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازي رغم أنه من غير المتوقع أن يضرب الإعصار أراضى البلاد، موضحة أن عمليات الإجلاء تمت فى تسع مقاطعات، وأنه تم فتح المزيد من مراكز الإجلاء، لتحقيق شروط التباعد الاجتماعى المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.



معاناة السكان فى الفلبين



فيضانات فى الفلبين

كما تحرك الإعصار، الاثنين ، بالقرب من مقاطعة (كاتاندوانه) مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو مترا فى الساعة، فيما من المتوقع أن يتجه نحو الشمال الغربى ويبتعد عن شمال البلاد بحلول اليوم الخميس.