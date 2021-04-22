غدا.. تشييع جثمان الطبيبة سمر السيد شهيدة الجيش الأبيض ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

توفيت الطبيبة سمر السيد، مدير إدارة رضاء المنتفعين بوحدة بنك الإسكان الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، عبر صفحتها الرسمية، قائلة "بخالص الحزن والأسى تنعي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة سمر السيد مديرة إدارة رضاء المنتفعين بوحدة بنك الإسكان بمحافظة بورسعيد".

كانت قد تم حجز الطبيبة سمر السيد، إثر إصابتها بكورونا في مستشفي بورفؤاد والتي تم تخصيصها لعزل مصابي كورونا ببورسعيد.

وأعلن الدكتور هاني العجمي، زوج شهيدة الجيش الأبيض، عن تشييع الجثمان غد الجمعة، من مسجد الكبير المتعال بنطاق حي الزهور.