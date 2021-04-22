ضبط مطبعة غير مرخصة لطباعة الكتب والمناهج الدراسية فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مطبعة بدون ترخيص بالجيزة لتقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم تقليد المطبوعات المختلفة من كتب دراسية وعلامات تجارية.

وردت معلومات تفيد قيام إحدى المطابع بنطاق محافظة "الجيزة" بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الكتب الدراسية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة)، إذ قام المذكور بإدارة مطبعة - بدون ترخيص - كائنة بدائرة القسم، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية دون الحصول على تفويضات أو أُذون كتابية من الجهات المختصة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد مختلفة - كمية من نماذج الإمتحانات المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية لمراحل دراسية مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.