ضبط سيارة محملة بـ 13 جوالاً من خام الذهب فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، من ضبط سيارة يقودها أحد الأشخاص وعلى متنها 13 جوالاً من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب، وتزن حوالى 350 كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، من ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو و300 جرام، و200 جرام من مخدر الحشيش.

وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط القضايا التموينية، عن ضبط 22 قضية تموينية، على النحو التالى : 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 523 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 98 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، وضبط 5 توك توك بدون ترخيص.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 713 حكماً، على النحو التالى : 3 جنايات، و154 حكم حبس جزئى و 29 حكم حبس مستأنف 367 أحكام غرامات و 160 أحكام المخالفات.