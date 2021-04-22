ضبط المتهمين بسرقة أجهزة بث فضائى من سيارة بمحيط نادى رياضى بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإسكندرية وضبط الجانى، حيث إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من سائق سيارة "ميكروباص" تابعة لمكتب رحلات، أنه عقب تركه السيارة المشار إليها وبداخلها (4) أجهزة بث خاصة بإحدى القنوات الفضائية، والتى تقوم بنقل إحدى المباريات المقامة بأحد الأندية الرياضية بدائرة القسم والتوجه إلى داخل النادى، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج الباب الجانبى الأيمن للسيارة وسرقة 3 أجهزة بث.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مواطن بالإكراه بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص "مقيم بدائرة المركز" أنه عقب انتهاء عمله والتوجه لمسكنه ولدى دخوله جراج المسكن فوجئ بسيارة ملاكى يستقلها (3 مجهولين) ترجل منها إثنان منهم "ملثمان أحدهما يحمل سلاح نارى "طبنجة" والآخر يحمل سلاح أبيض" وقاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإستولوا منه على حقيبة جلدية خاصة به بداخلها (مبلغ مالى- بعض المصوغات الذهبية " 4 خواتم " - هاتفه المحمول) ولاذو بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (السلاح المستخدم " طبنجة و عدد من الطلقات من ذات العيار " - السيارة المستخدمة "مُستأجرة" – سلاح أبيض) والمسروقات (مبلغ مالى - 4 خواتم – الهاتف المحمول) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عقب قيام أحدهم برصد تحركات المجنى عليه وإبلاغهم بها وأضافوا بقيامهم بإنفاق جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.