ضبط أبراج وأعمدة كهرباء بقيمة 2 مليون جنيه بمصنع غير مرخص بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط مصنع غير مرخص بالمنيا، لتصنيع وإصلاح مهمات الكهرباء بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الكهرباء منطقة شمال الصعيد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص (صاحب ورشة للمعدات الزراعية بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا – وشقيقه) بتحويل الورشة إلى مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإصلاح مهمات الكهرباء والأعمدة الخاصة بالضغط المنخفض بطريقة غير مطابقة للمواصفات مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من الطاقة مما يؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية، تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط شقيق صاحب المصنع، وتبين أن الورشة تحتوى على ماكينات التصنيع وترانسات لحام، وتبين وجود مخزن به كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية للجهد المنخفض وبعض المهمات الكهربائية الأخرى والمكان غير مرخص له بمزاولة التصنيع ولا يوجد لدية أوراق رسمية لأيةً من المهمات المضبوطة، وهى عبارة عن (عوازل – كابلات "مقاسات وأحجام مختلفة" ترنسات لحام – لوحات توزيع- عدد 4 برج قديم – عدد 56 برج حديد – مقص حديد – عدد 28 عامود منخفض – زوى حديد وخوص لتصنيع الأبراج وزن20 طن – عدد 6 ماكينات توليد قدرات مختلفة ) وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالإتجار فى المضبوطات وتصنيع الأعمدة الكهربائية بدون ترخيص أو إعتماد من الجهات المختصة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.