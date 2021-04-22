شقيقة سيدة قتلها زوجها بالوراق: كانت صائمة واضطرت للعودة له حفاظا على أطفالها

كشفت شقيقة ربة منزل، قتلها زوجها بالوراق، تفاصيل الجريمة البشعة، فقالت أن شقيقتها المجني عليها، تبلغ من العمر 24 سنة، متزوجة من المتهم منذ 7 سنوات، وأنجبت منه 4 أطفال، وخلال تلك السنوات التي قضتها معه، كانت تتعرض للضرب المبرح والإهانة على يده، بسبب سوء سلوكه.

أضافت "راندة مصطفى" شقيقة الضحية لـ"اليوم السابع"، أن المتهم الذي يعمل في قهوة ملك والده، كان يعتدي عليها بالضرب، مما يدفعها لترك شقة الزوجية، والعودة لمسكن أسرتها، إلا أنها كانت تضطر للعودة له مرة أخرى، بسبب حرمانه لها من أطفالها، وقبل الحادث بيوم واحد، اعتدى عليها المتهم بالضرب، مما دفعها للعودة لمسكن الأسرة، وكعادتها اضطرت للرجوع لمسكن الزوجية مرة أخرى، فواصل اعتدائه عليها بالضرب، وارتكب جريمته بتسديد ما يقرب من 20 طعنة لها بأنحاء جسدها خلال صومها.

وقالت شقيقة المجني عليه، أن المتهم حاول تشويه سمعة الضحية، بإلصاق اتهام لها، أنه اكتشف حديثها مع شخص عبر الهاتف، إلا أنه بفحص الهاتف، من جانب جهات التحقيق المختصة، تبين عدم صحة اتهامه لها، وأنه يحاول تبرير جريمته.