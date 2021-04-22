اليوم السابع
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خالد صلاح
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سوريا تتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا ضمن مبادرة كوفاكس

الخميس، 22 أبريل 2021 11:43 ص
سوريا تتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا ضمن مبادرة كوفاكس لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تسلمت وزارة الصحة السورية الدفعة الأولى من لقاحات "كوفيد 19" المقدمة من المنصة العالمية للقاح كورونا "كوفاكس" والمكونة من 203 آلاف جرعة.
 
وقال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، إنه في إطار ما سيتم توريده لسوريا عن طريق منصة "كوفاكس" التي تهدف لتأمين اللقاح في 92 من الدول "منخفضة الدخل"، نتسلم اليوم أول دفعة من لقاح كوفيد 19 والتي تبلغ 203 آلاف جرعة.
 
وأشار الغباش إلى أهمية عمل المجتمع الدولي لتوفير اللقاح والتخفيف من آثار الوباء من خلال استجابة عالمية منسقة تقوم على أساس التعاون متعدد الأطراف والتضامن واحترام حقوق الإنسان مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية لدعم موقف سوريا المطالب برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب التي تعيق تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
 
وشدد الغباش على ضرورة استمرار التعاون لاستكمال توريد اللقاح إلى بلاده لضمان فعالية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء كوفيد19.

سوريا

كورونا

لقاح كورونا

كوفاكس

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