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سقوط صاروخ سورى فى منطقة النقب.. والجيش الإسرائيلى: لم يصب مفاعل ديمونة

الخميس، 22 أبريل 2021 02:16 ص
سقوط صاروخ سورى فى منطقة النقب.. والجيش الإسرائيلى: لم يصب مفاعل ديمونة سقوط صاروخ سوري فى منطقة النقب - أرشيفية
(وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أنه شن هجوماً على الاراضى السورية ردا على ذلك الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، أنه أطلق صاروخ أرض-جو من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب.

وأضاف: "ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض-جو أخرى في الأراضي السورية ، وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الصاروخ السوري لم يصب مفاعل ديمونة "ولم يقترب حتى منه".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل وسط أنباء عن سماع صوت انفجار قوي.

 


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

سوريا

دمشق

بطارية صاروخ

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