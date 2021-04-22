زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة تهنئة لزعيم كوبا لـ3 أيام متتالية

وكالات

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على أهمية العلاقات الثنائية القوية بين كوريا الشمالية وكوبا، مع توجيه رسالة تهنئة إلى زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا دياز كانيل الذي تم انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي، لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، إن الزعيم كيم بعث في يوم 20 أبريل ببرقية تهنئة وسلة زهور إلى الزعيم الكوبي ميغيل دياز كانيل بمناسبة عيد ميلاده.

وحسب وكالة أنباء يونهاب، ذكر كيم في التهنئة " أبعث بأصدق التهاني مني والرفاق المخلصين إلى رفيقي المحترم بمناسبة عيد ميلاده، وأنا واثق من تطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين الحزبين والبلدين، التي تم إقامتها في ظل النضال المشترك من أجل تحقيق الاشتراكية، بشكل أكبر في المستقبل.

وقال "أتقدم بالدعم المطلق إلى الشعب الكوبي الشقيق الذي يحقق إنجازات كبيرة في النضال من أجل التقدم الاشتراكي في ظل العقوبات من قبل القوى المعادية.

وصرحت الوكالة أن السفير الكوري الشمالي الخاص لدى كوبا سلم بكل إجلال باقة الزهور للتهنئة إلى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي في يوم 20 أبريل.

وقد وجه الزعيم كيم برقية تهنئة في يوم 19 أبريل بعد انتخاب دياز كانيل، وفي اليوم التالي، أرسل رسالة تهنئة إلى السفارة الكوبية لدى كوريا الشمالية.

ويبدو أن هذه الخطوة لكوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز التعاون مع حلفائها التقليديين في ظل توقف المفاوضات النووية مع واشنطن.

وقد أعربت كوريا الشمالية أثناء المؤتمر الحزبي الثامن في يناير الماضي عن عزمها على تعزيز التضامن مع الدول الاشتراكية.