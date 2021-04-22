اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 06:44 م
خالد صلاح
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روسيا تمنع 120 أجنبيا من زيارة أراضيها بسبب احتجاجات

الخميس، 22 أبريل 2021 06:02 م
روسيا تمنع 120 أجنبيا من زيارة أراضيها بسبب احتجاجات مظاهرات روسيا
أ ش أ

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فرضت وزارة الداخلية الروسية حظرا على زيارة أكثر من 120 مواطنا أجنبيا إلى أراضيها، على خلفية مشاركتهم في حملات ومظاهرات احتجاجية غير مصرح بها في العاصمة موسكو.

وأكد رئيس إدارة شؤون الهجرة في موسكو التابعة لوزارة الداخلية، دميتري سيرجيينكو، أثناء اجتماع عقد اليوم الخميس، أن هذا القرار يقضي بمنع 122 مواطنا أجنبيا من زيارة روسيا على مدى 40 عاما.

 
ولم يتطرق المسؤول إلى ماهية تلك الحملات غير المرخص بها، لكن الحديث يدور على الأرجح عن الاحتجاجات التي نظمت دعما للناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني.
 
كما أكد أن وزارة الداخلية منذ مطلع العام الجاري وجهت 10 طلبات لإعلان تواجد مواطنين أجانب في أراضي البلاد غير مرغوب فيه، بسبب ورود معلومات عن وجود صلة بين هؤلاء وتنظيمات إرهابية أو متطرفة.
 

روسيا

مظاهرات

الكرملين

فيلاديمير بوتين

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