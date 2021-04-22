روسيا تعلن احتمال حصول لقاح "سبوتنيك V" على موافقة الصحة العالمية فى مايو

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي المضاد لفيروس كوفيد-19 "سبوتنيك - V" خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال فيرشينين، عقب لقائه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "لقد تحدثنا معه عن احتمال اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء أعمال بعثتين، إحداهما تتواجد في روسيا بالفعل، والأخرى تصل في شهر مايو القادم"، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف فيرشينين: "سيكون هذا تأكيدًا جادًا على صحة وضرورة وفعالية لقاحنا، نحن أبرمنا بالفعل اتفاقيات مع أكثر من 60 دولة واتفقنا مع عشرات الدول الأخرى على الإنتاج المحلي للقاحنا"، موضحا أنه بعد الموافقة على مثل هذه المواصفات مع منظمة الصحة العالمية سيكون الطلب على اللقاح الروسي كبيرا جدا في العالم.

وأشار إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V"، معربا عن استعداد بلاده لتقديم لقاح "سبوتنيك V" بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية لتطعيم موظفي منظمة الأمم المتحدة ضد "كوفيد-19".