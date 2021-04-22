وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية ، "إن الخبراء بدأوا اختبارات الإرساء على غواصة (ماغدان) العاملة بالديزل والكهرباء التي بنيت في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 التابع لوزارة الدفاع الروسية، وستستمر الاختبارات حتى أوائل يونيو القادم".



وأضاف البيان أنه خلال فترة الاختبارات سيتحقق الخبراء والفنيون من آلية عمل أنظمة الملاحة في الغواصة وأنظمة الاتصالات فيها، كما سيفحصون الأنظمة العامة وأنظمة السونار وأنظمة التوجيه، وسيتفقدون منظومات التسليح ومنظومات إطلاق الصواريخ والطوربيدات ، وبعد الانتهاء من اختبارات الإرساء ستخضع الغواصة لمرحلة أخرى من الاختبارات الإضافية ستستمر حتى 25 يوليو المقبل.



وتعتبر "ماغدان" ثالث غواصة من أصل ست تبنيها روسيا في إطار المشروع 636.3 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبدأ العمل ببنائها في نوفمبر 2019، وأنزلت إلى المياه في 26 مارس الماضي.



ويبلغ طول هذه الغواصة 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 300 متر تحت الماء، كما سلّحت بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية، وجهزت بمعدات متطورة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشآت البحرية.