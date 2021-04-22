رجال الأعمال تتعرف على آليات منظومة الجمارك الجديدة للتسجيل المسبق

كتب: هانى الحوتى

تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الاثنين المقبل، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبقACI" بمشاركة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة.

كما يشارك في الندوة المهندس فتح فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وأيمن أبوالعنين رئيس مجلس إدارة شركة دي أس في - يو تي أي ايجيبت.

قال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تهدف إلى استعراض آليات المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية وحل كافة المشكلات والعقبات والإجابة على جميع الاستفسارات بالمنظومة الجمركية الجديدة.

وأضاف "فايد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الندوة تأتي في إطار مساعي الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والتواصل بين أعضائها والحكومة من أجل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر، أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن، بحسب تصريحات سابقة لمستشار التكنولوجيا بشركة MTS، خالد ناصف.

وتم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط، بهدف إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات واختصار الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى ملف الشهادة الجمركية، وإجراء الكشف والمعاينة الجمركية، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك.

ومن الجدير بالذكر، أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق)، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ.