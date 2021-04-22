رئيس حى غرب المنصورة يداهم سنتر للدروس الخصوصية ويحرر محضر ضده.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

داهمت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى، يرافقة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب ، ومسئولى رخص المحلات والايرادات برئاسة الحى مركز للدروس الخصوصية بإحدى الشوارع الجانبية المطلة على منطقة المشاية السلفية.

وتبين وجود عدد كبير من الطلاب والطالبات داخل السنتر، دون اتخاذ أى من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجهيز المكان بمدرجات وكراسي، وقد تم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، والتشديد والتنبيه على عدم فتح السنتر مرة أخرى أو مزاولة نشاط الدروس الخصوصية بأى مكان آخر لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وفى نفس السياق طلب رئيس حى غرب المنصورة كافة المعلمين والمعلمات بالتوقف فوراً عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها .

وحذر من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفى ظل الاجراءات الاحترازية التى أتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بمنع كافة أشكال التجمعات، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال المخالفات، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.



الحملة خلال مداهمة السنتر (1)



الحملة خلال مداهمة السنتر (2)



الحملة خلال مداهمة السنتر (3)



رئيس حى غرب المنصورة يداهم سنتر للدروس الخصوصية



سنتر الدروس الخصوصية