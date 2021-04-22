رئيس حكومة إسبانيا يقترح مضاعفة التزامات الدول لمكافحة تغير المناخ

فاطمة شوقى

يقترح رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، فى قمة المناخ التى يعقدها رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، اليوم الخميس، وتمتد حتى غدا الجمعة، مضاعفة الالتزامات المتعددة الأطراف فى مكافحة تغير المناخ.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن سانتشيز أحد رؤساء الدول والحكومات الأربعين الذين سيشاركون يومى 22 و23 أبريل فى تلك القمة التى وعد بها الرئيس الأمريكى جو بايدن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، والتى تتجلى فيها عودة الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى ضد هذه المشكلة.

وأعرب رئيس الحكومة بالفعل عن رضاه عن التغيير الذى يمكن أن تقوم به إدارة بايدن فى هذا الصدد مقارنة بسلفه دونالد ترامب.

وأشارت وكالة "إيفى" الإسبانية إلى أن سانتشيز، الذى لم يجر محادثة مع بايدن منذ انضمامه إلى البيت الأبيض، سوف يسلط الضوء فى القمة على أهمية دور الولايات المتحدة فى مكافحة تغير المناخ، وستدعو زيادة تعزيز التزام المجتمع الدولى بهذه المشكلة.

فى خطابه يوم الثلاثاء الماضى فى أندورا فى منتدى نظم بمناسبة القمة الأيبيرية الأمريكية، شدد بالفعل على أنه إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من جائحة فيروس كورونا، فهو أنه يجب التصديق على الصكوك المتعددة الأطراف فى مواجهة تحديات مثل تغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن أمله فى أن تكون قمة المناخ COP26 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في جلاسكو نقطة تحول في تلك المعركة.

ومن المتوقع أن يتدخل سانتشيز فى اليوم الثانى من القمة فى 23، فى مناقشة حول الفرص الاقتصادية للعمل المناخي مع إيلاء اهتمام خاص لخلق فرص العمل.