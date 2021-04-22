اليوم السابع
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دراسة فرنسية: ساعات النوم القليلة لكبار السن تعرضهم للإصابة بالخرف

الخميس، 22 أبريل 2021 09:00 ص
دراسة فرنسية: ساعات النوم القليلة لكبار السن تعرضهم للإصابة بالخرف الخرف ـ أرشيفية
كتبت ندى سليم

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توصل باحثون من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية INSERM، إلى أن النوم لساعات قليلة تصل إلى 6 ساعات أو أقل في الليلة الواحدة لكبار السن الذين أعمارهم ما بين 50 إلى 60 عاما، تعرضهم للإصابة بالخرف، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس. 
 
 
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أجريت الدراسة على ما يقرب من 8 آلاف بالغ بريطاني، حيث تبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف لدى أولئك الذين ينامون ست ساعات أو أقل كل ليلة في سن الخمسين أو الستين، مقارنة بأولئك الذين يقضون سبع ساعات "طبيعية" في الفراش. 
 
وقال الباحثون إن هناك أيضًا زيادة بنسبة 30% في خطر الإصابة بالخرف لدى أولئك الذين يعانون من أنماط نوم قصيرة باستمرار تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا ، بغض النظر عن مشكلات القلب أو أمراض القلب أو الصحة العقلية، وهي عوامل خطر معروفة للخرف.
 
وأشارت الدراسة إلى أن أنماط النوم قبل ظهور الخرف يمكن أن تسهم أيضًا في تطور المرض، حيث يرتبط الوقت الذي يقضيه النوم بخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن من 65 عامًا فما فوق.
 
وربطت الدراسة بين عادات النوم السيئة والتأثير على ذاكرتنا وتفكيرنا على المدى القصير ، وعلاقة أنماط النوم طويلة المدى بخطر الإصابة بالخرف.
 
الجدير بالذكر أن هناك  ما يقرب من عشرة ملايين حالة جديدة من الخرف  بما في ذلك مرض الزهايمر، كل عام في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويعد النوم المتقطع من الأعراض الشائعة للإصابة بالخرف. 

الخرف

اسباب الخرف

مضاعفات الخرف

النوم والخرف

مخاطر النوم القليل

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