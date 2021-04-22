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دار الإفتاء: تحية للجيش المصرى فى يوم العزة والكرامة

الخميس، 22 أبريل 2021 04:47 م
دار الإفتاء: تحية للجيش المصرى فى يوم العزة والكرامة ذكرى العاشر من رمضان
كتب على عبد الرحمن

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وجهت دار الإفتاء المصرية، تحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتظار العاشر من رمضان، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" تحية للجيش المصرى فى يوم العزة والكرامة".
 
وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973" وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، حيث وحقق الجيش المصرى، الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى استطاع تحطيم المستحيل.
 
وقام الجيش المصرى فى العاشر من رمضان الساعة الثانية ظهرا، بعبور خط القناة، لتبدأ موجات من الجيش المصرى تعبر تدريجيا، وذلك فى منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية، فاجأت الجميع حينها، حيث أنه فى تمام الساعة الثانية ظهرا 1973 نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

العاشر من رمضان

دار الإفتاء

انتصار العاشر من رمضان

ذكرى العاشر من رمضان

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