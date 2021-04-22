اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 01:54 م
خالد صلاح
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خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية.. إنفوجراف

الخميس، 22 أبريل 2021 12:32 م
خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية.. إنفوجراف خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، واستخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخدمات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونية فى نقاط محددة:
 
- استخراج بطاقات للأولى بالرعاية 
- إضافة المواليد الجدد إلكترونيا 
- الاستعلام عن الرصيد المخصص له
- إضافة الزوجة المحرومة من الدعم
 
خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية
خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية

 


التموين

البطاقات التموينية

خدمات البطاقات التموينية

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