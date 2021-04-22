وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأتى استجابة لدعوة الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن وتأكيدًا لدور المملكة على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى فى مواجهة التغير المناخى وامتداداً لجهودها فى هذا المجال وعلى رأسها ما أطلقه ولى العهد السعودى مؤخراً فى إطار مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتُعدّ القمة التى تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخى والتقليل من آثاره.