حى السويس يشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام

السويس - سيد نون

شنت رئاسة حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، اليوم الخميس، من أجل إعادة الانضباط للشوارع والميادين داخل نطاق الحى.

وأزالت الحملة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع أمين الحسينى ومحيط مستشفى أبو العزايم وشارع عمرو بن العاص وأماكن أخرى بنطاق الحى وتحرير محاضر للمخالفين.

ومن جانبها، قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، إن هناك سلسلة من الحملات المستمرة التى يقوم بها الحى خلال شهر رمضان الكريم من أجل إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام من أجل إعادة الانضباط للشوارع والميادين داخل نطاق الحى بناء لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى جميع الأحياء الخمسة .

وأضافت المهندسة فاتن عبد الغنى، أن هناك حصر بالإشغالات والتعديات وهناك جدول زمنى موضع من خلال التنسيق مع شرطة ومباحث المرافق من أجل إزالة كافة المخالفات خلال الفترة المقبلة.