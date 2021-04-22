اليوم السابع
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حبس عنصر إجرامى 4 أيام لاتهامه بسرقة المواطنين فى منطقة الخليفة

الخميس، 22 أبريل 2021 11:58 ص
حبس عنصر إجرامى 4 أيام لاتهامه بسرقة المواطنين فى منطقة الخليفة سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإرتكابه العديد من وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى الخليفة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية بإرتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وارتكابه عدد ( 7) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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