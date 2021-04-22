اليوم السابع
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حبس عاطل قتل زوجة شقيقة بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

الخميس، 22 أبريل 2021 11:37 ص
حبس عاطل قتل زوجة شقيقة بسبب خلافات عائلية فى المنوفية حبس -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل قتل زوجة شقيقه، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ولقيت سيدة بقرية صراروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعها على يد شقيق زوجها، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم، ةتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ه.ا " 25 عاما ومقيمة بقرية صراوة، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

 

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجني عليها "م.ا"، وسبب الجريمة خلافات عائلية بينهم، وعلى الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات.


محافظة المنوفية

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مركز أشمون

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