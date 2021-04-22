جهاز تنمية المشروعات يخصص 50 مليون دولار للمشروعات الابتكارية

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات ، أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا لصاحب المشروع وتلبى احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء فى شكل منتجات أو خدمات متطورة.

وأضافت أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب حيث خصص الجهاز تمويلا قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.

وأوضحت نيفين جامع أن الجهاز يقوم بإطلاق برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأكدت أن هذا البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.

وجاء ذلك على هامش توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حيث قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واندرياس روب مدير الخدمات المالية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى بهدف إطلاق مبادرة لدعم مديري صناديق رأس المال المخاطر وتدريبهم بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والصندوق الاستثماري Endure Capital وشركة تشانج لابز.

واتفقت أهداف كل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر و Endure Capital مع change laps في تقديم الدعم اللازم لمديري صناديق رأس المال المخاطر المحتملين (New Fund Managers) وذلك بالاستفادة من الدعم المقدم من GIZ مصر في تقديم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لهم بالشراكة مع Endure Capital تحت مسمى (The VC University).

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون بين الجهاز والوكالة الألمانية للتعاون الدولى يأتي استكمالا للتعاون القائم مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتوفير حزم متكاملة من الخدمات لقطاع المشروعات الصغيرة بوجه عام والتركيز على المشروعات الابتكارية بوجه خاص حيث يتعاون مع البنك الدولى فى تنفيذ برنامج "تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر" والذى تتمثل أحد أهدافه في تقديم خدمات مالية وفنية لرواد الأعمال والتركيز على الشباب والمرأة.

وأضاف طارق شاش أن الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجهاز والوكالة الألمانية يتم من خلاله تنفيذ برنامج تدريبى متخصص مدته سنة يستفيد منه مديرو صناديق الاستثمار الحاليين والمرتقبين لبناء قدراتهم المؤسسية ومساعدتهم في إنشاء صناديق استثمار جديدة وزيادة رأس مال الصناديق القائمة بالفعل مما سيؤدى إلى التوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال.

وأوضح هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز أن البرنامج التدريبي سيتناول مفاهيم رأس المال المخاطر ومميزات إدارة هذا النوع من المشروعات والدور الذى يقوم به مديرو الصناديق وكيفية تحديد المستثمرين والعمل على إنجاح الشركات الصغيرة التي يتم الإستثمار فيها.

وأشار إلى أن الجهاز سيقدم المساعدة الفنية لمديري الصناديق ويقوم بتعريفهم بمختلف استراتيجيات الاستثمار التى يطبقها الجهاز فى حين يتمثل دور Endure Capital والوكالة الألمانية للتعاون الدولى مع تشانج لابز في تصميم وتقديم منهج البرنامج وتوفير خبراء للإدارة والمتابعة في كل من مرحلة التخطيط والتنفيذ للبرنامج والتأكد من أن المشاركين يطبقون المعرفة التي اكتسبوها أثناء مشاركتهم في البرنامج.

وتم تصميم هذا البرنامج التدريبي لمديري صناديق رأس المال المخاطر الحاليين والمحتملين لبناء قدراتهم المؤسسية ومساعدتهم على إنشاء صناديق استثمار جديدة أو المساعدة في المراحل اللاحقة لزيادة رأس المال للصناديق القائمة بالفعل لتمكينهم من التغلب على صعوبات تطوير الأعمال وتشبيكهم مع مستثمرين من جميع انحاء العالم للاستثمار في صناديق الاستثمار المداره من قبلهم بنهاية مدة البرنامج بإجمالي استثمارات متوقعه يتجاوز الـ 2 مليار جنيه في الصناديق المدعومة من قبل البرنامج.