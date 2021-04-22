جناية وحكاية.. شاهد مسرح جريمة مقتل المخرج نيازى مصطفى وكيف قيدت ضد مجهول

كتب كريم صبحى – أحمد عبد الهادى

يقدم "اليوم السابع" حلقات جناية وحكاية فى شهر رمضان، نحكى فيها عن أهم القضايا وجرائم القتل التى وقعت فى الماضى، وأثارت وقتها الجدل، وهزت الرأى العام.

في حلقة اليوم انتقلنا الى مسرح جريمة مقتل المخرج الكبير نيازى مصطفى ، 35 سنة مرت على الحادث ولم يعرف أحد م وراء مقتل مخرج الاكشن الشهير داخل شقته بشارع قرة بن شريك في منطقة الدقى بالجيزة.



مسرح جريمة مقتل المخرج نيازى مصطفى فى شقته بالدقى

فى 19 أكتوبر عام 1986، رحل المخرج نيازى مصطفى فى ظروف غامضة ومثيرة، بعد مقتله فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم " القرادتى".، بطولة الفنان فاروق الفيشاوى وسمية الألفى.



مشهد من فيلم القرداتى

وفشل رجال الأمن والنيابة العامة وقتها فى كشف ملابسات الحادث، وطبقًا للتحقيقات التى أجرتها النيابة، كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول بعد أن تطرقت لسلسلة من الخلافات السياسية والفنية والعائلية والعلاقات النسائية ولكن دون فائدة.



المخرج الراحل نيازى مصطفى

وفشلت النيابة فى الوصول إلى الجانى نتيجة كثرة البصمات التى كانت موجودة فى شقة المجنى عليه بعد مقتله، ونقل جثمان نيازى من مكانه قبل وصول جهات التحقيق، مما أضاع معالم الجثمان على الأرض، وأثار مقتله عاصفة من الجدل حينها لتقيد القضية ضد مجهول.

نيازى مصطفى أحد رواد الإخراج السينمائى فى مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية التى ما زالت عالقة فى أذهان الكثيرين حتى وقتنا الحاضر ويطلق عليه الكثيرون لقب «شيخ المخرجين».



نيازي مصطفى

ولد نيازى مصطفى فى 11 نوفمبر عام 1910، فى محافظة أسيوط، لأب سودانى من الأعيان ولأم تركية الأصل ذات مستوى تعليمى رفيع فى ذلك الوقت، تزوج نيازى مرتين، الأولى: كانت من الممثلة كوكا التى اشتهرت بأداء دور البدوية فى أفلامه، وكانت مساعدته فى قسم المونتاج باستوديو مصر، والثانية كانت من الراقصة نعمت مختار، بعد أن اكتشف عدم قدرة زوجته الأولى على الإنجاب.

المخرج نيازى مصطفى فى اخر اعماله فيلم القرداتى



