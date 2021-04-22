اليوم السابع
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جامعة طنطا تطلق أحدث عيادات متنقلة للأسنان بإقليم الدلتا

الخميس، 22 أبريل 2021 02:08 م
جامعة طنطا تطلق أحدث عيادات متنقلة للأسنان بإقليم الدلتا عيادات متنقلة للأسنان
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له عن إطلاق أول عيادة أسنان متنقلة بكلية طب الأسنان بالجامعة بعد تجديدها بقيمة 250 ألف جنيه.

أشار رئيس الجامعة طنطا، إلى أن العيادة تهدف للوصول إلى الحالات الطارئة وأصحاب الهمم وكبار السن فى كافة أرجاء محافظة الفربية، وكذلك تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية على مدار الساعة.

‏‏وأضاف إن الجامعة تدعم هذه العيادات بأفضل وأحدث ‏التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة على ‏ أعلى مستوى، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات الجامعة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

أوضح الدكتور ‏حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، أن العيادات المتنقلة ‏تم تجهيزها بأحدث التقنيات ‏الطبية فى مجال طب الأسنان بجودة عالية ‏وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

وقال عميد طب الأسنان بطنطا ، إن العيادات بدأت بالفعل بالتحرك بالمشاركة فى القوافل الطبية للجامعة التى تم إطلاقها لقرى شبرا اليمن وقرية الغريب، وقرية ميت السودان.


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