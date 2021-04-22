توريد 249 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، مضيفا أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم بلغ 2492 ألف طن قمح محلي.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المساحة التى تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 53 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 476 ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 29 صومعة وشونة متمثلة فى 24 شونة و5 صوامع مطورة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.