اليوم السابع
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تهم تواجه أسامة حسن لاعب الزمالك السابق لسب شوبير.. بعد حجز القضية للحكم

الخميس، 22 أبريل 2021 04:00 ص
تهم تواجه أسامة حسن لاعب الزمالك السابق لسب شوبير.. بعد حجز القضية للحكم أحمد شوبير- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جلسة 27 أبريل الجارى، للحكم على أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، وذلك لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير، يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية التهم التى تواجه لاعب الزمالك السابق أمام القضاء. 

 

- سب وقذف الإعلامى أحمد شوبير 
 
- سب عائلة الإعلامى أحمد شوبير
 
- التلفظ بألفاظ مهينة تجاه شوبير وعائلته.
 
 
كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، اخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.
 
 
وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.

 


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