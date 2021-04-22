تنفيذ قافلة طبية بمجمع رعاية الأطفال والكبار لفاقدي الرعاية بالزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، القافلة الطبية العلاجية للمواطنين بمجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بمدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق مع المستشار إيهاب جودة رئيس مجلس إدارة المجمع.

إشتملت القافلة الطبية والتي بدأت فاعليتها صباح اليوم الخميس بالمجمع، علي العديد من التخصصات الطبية وهي "النفسية والعصبية، الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وقام الدكتور هشام مسعود بتفقد سير العمل بالقافلة، ومتابعة توقيع الكشف الطبي علي المرضي المقيمين بالمجمع والبالغ عددهم 250 فرد من الرجال والسيدات والأطفال، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، في التخصصات الطبية المختلفة، وقام بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي الزقازيق العام، كما قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والمنظمين والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن المجمع يضم فئات عمرية مختلفة من الكبار والصغار في السن، من الرجال والنساء والأطفال، ويقدم خدمات الرعاية علي الجانب الإنساني، لمن فقدوا الرعاية من ذويهم، كما يقدم العون والمساعدة للمشردين ممن فقدوا المأوي، سواء من داخل المحافظة أو خارجها، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة فيها، من خلال فريق لديه وعي وإدراك بحالة المسن المريض المشرد في الشارع، ويتم توفير للنزلاء المقيمين كافة الإعاشة وسبل الراحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدني.