تموين القاهرة يحرر 496 مخالفة لمخابز ومنافذ جملة خلال حملة مكبرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين بالقاهرة تشن حملات مستمرة لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق وكذلك متابعة الإجراءات والآليات المتخذة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء مشددا على استمرار تلك الحملات على كافة الأسواق والمتاجر والمخابز للتأكد أيضا من توافر الخبز ومطابقته للأوزان والمواصفات ومتابعة حالة الدقيق المنتج بالمطاحن التموينية مع التوجيه بضرورة حل أي شكاوى أو مستجدات على الفور.

وفي هذا السياق شنت مديرية التموين حملة شملت 69 مخبز قطاع عام، و1876 مخبز قطاع خاص، و57 مخابز أغراض أخرى و 2006 مخبز بلدي وتبين من الحملة توافر الخبز المطابق للأوزان والمواصفات في أغلب المناطق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 332 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و103 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و43 مخالفة توقف عن الإنتاج بدون إذن.

كما تم تكثيف المرور وتشديد الرقابة على فروع ومخازن الشركة المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومتابعة صرف السلع التموينية وتم تحرير 18 مخالفة عدم إعلان عن أسعار.