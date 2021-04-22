اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 06:57 م
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"تموين السويس" تستقبل 312.760 طن قمح من المزارعين

الخميس، 22 أبريل 2021 06:08 م
"تموين السويس" تستقبل 312.760 طن قمح من المزارعين صومعة قمح - أرشيفية
السويس - سيد نون

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس عن استقبال 312760 طن قمح من المزارعين بالمحافظة، والتى يتم تخزينها بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .

ومن جانبه، قال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين فى السويس، إن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، شدد على عدم استقبال أى أقماح مخالفة والالتزام بالقوانين والقرارات، لافتا إلى أن المديرية استقبلت خلال اليومين الماضيين 312.760 طن قمح من الموردين وتم تخزينه بصومعة عتاقة .

وأضاف عماد زين العابدين فى تصريحات صحفية له اليوم، أن لجنة استلام القمح المكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وجمعية القبانين وأمين العهدة، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلى من المزارعين.


السويس

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القمح

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