اليوم السابع
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تموين الإسماعيلية يضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

الخميس، 22 أبريل 2021 01:38 م
تموين الإسماعيلية يضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية حملة تموينية - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون من مديرية التموين، من ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية بدائرة قسم ثالث.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، يفيد بورد معلومات لمباحث التموين يفيد بتداول سوبر ماركت بدائرة ثالث منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

وعلى الفور أصدر العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، تعليمات للعميد محمد الأعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وأثبتت التحريات صحة المعلومات.

وعقب تقنبن الإجراءات، توجهت قوة من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين، وتمكنوا من ضبط 150 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة من دواجن وجبن وبقوليات ومقرمشيات جميعها غير تالفة وغير صالحة للاستخدان الآدمي.

وتمكنوا من ضبط "أ.ب" صاحب السوبر ماركت، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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