تعرف على مراحل خطة تصنيع السيارات الكهربائية ‬بالتعاون مع الصين

كتب عبد الحليم سالم

تواصل القابضة للصناعات المعدنية ، عملية الاتصال مع الجانب الصينى، للإسراع فى عملية التعاون المشترك لتصنيع سيارات كهربائية بالتعاون بين مجموعة دونج فينج الصينية وشركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة المعدنية.

تعرف على مراحل خطة تصنيع السيارات الكهربائية

1- تقدمت الشركة القابضة بطلب قرض يبلغ نحو 2 مليار جنيه من البنوك وما تزال تنتظر الرد لتمويل عملية تأهيل شركة النصر.

2- بدأت شركة النصر فى اختيار مناطق التصنيع وتأهيل عدد من الهناجر لاستقبال خطوط التصنيع الجديدة.

3- تنتظر الشركة وصول خبراء من الصين للاشراف علي عملية تأهيل الشركة، وتجهيزها لتصنيع السيارات الجديدة .

4- ستقوم مجموعة دونج فينج الصينية، بتوريد خطوط التصنيع والتجميع بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.

5- بدأت شركة النصر فى اختيار مجموعة من الفنيين والمهندسين لتأهيلهم للعمل في تصنيع السيارات الجديدة بالتعاون مع الصين.

6- تم تحديد عدد من الاماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.

7- يجرى دراسة تصنيع البطاريات بشكل كامل فى مصر الفترة المقبلة، مما يخفض من سعر السيارة التى تصل لنحو 360 الف جنيه .

8- ستقدم الحكومة 50 الف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.