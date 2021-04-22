تعرف على ريجيم "الباليو" لإنقاص الوزن وأطعمة يمكن تناولها

كتبت فاطمة خليل

ريجيم باليو من أنظمة إنقاص الوزن التي انتشرت مؤخراً، وهي نظام غذائي غني بالبروتين والألياف يساعد في فقدان الوزن بشكل فعال، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب تناولها في حمية الباليو والأطعمة التي يجب تجنبها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

س: ما هو ريجيم الباليو؟

يركز نظام باليو الغذائي على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الصحية ، والتي تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت، وهذا بدوره يمنع تناول السعرات الحرارية الزائدة واكتساب الوزن غير الضروري.

ما الأطعمة التي يمكن تناولها في ريجيم الباليو؟



حمية باليو تقيد الأطعمة المصنعة والمليئة بالدهون لذلك ، إليك بعض الأطعمة الرئيسية التي يجب تناولها في نظام باليو الغذائي.

- اللحوم الخالية من الدهون مثل اللحم البقري والدجاج والضأن والديك الرومي وغيرها.

- المأكولات البحرية مثل السلمون والروبيان والسلمون المرقط ، إلخ.

- بيض

- الخضراوات مثل البروكلي والجزر واللفت والسبانخ وغيرها.

- فواكه مثل التفاح والفراولة والأفوكادو والبرتقال والكمثرى وغيرها.

- المكسرات والبذور.

- زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو وغيرها.

س: ما الأطعمة التي يجب تجنبها في ريجيم الباليو ؟



يجب تجنب هذه الأطعمة إذا كنت ترغب في اتباع نظام باليو الغذائي:

- الأطعمة والمشروبات السكرية

- جميع منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي والزبدة

- البقوليات مثل الفول السوداني والبازلاء

- الحبوب مثل القمح والأرز والشعير

- المحليات الصناعية

- الأطعمة المصنعة

س: ما فوائد ريجيم الباليو؟



بالنظر إلى أن نظام باليو الغذائي يتكون من الفواكه والخضراوات، يمكن جني العديد من الفوائد الغذائية من هذا النظام الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من عدم وجود دورة نظام غذائي محددة يجب اتباعها ، يمكنك تناول الأطعمة المسموح بها وتجنب الأطعمة غير المسموح بها.

هناك فوائد مضادة للالتهابات من العناصر الغذائية النباتية الموجودة في الفواكه والخضروات والزيوت والمكسرات والبذور، كما أن ريجيم الباليو يزيل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني وضغط الدم.