تعرف على العلامات المبكرة لأعراض كورونا طويلة الأمد.. أبرزها السعال المستمر

كتبت فاطمة خليل

كشفت الدراسات أن أكثر من 50 ٪ من مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة قد يستمرون في التعرض لمضاعفات طبية بعد 6 أشهر من الإصابة، ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى علامات الإنذار المبكر لتحديد الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراض كورونا طويلة الأمد؟



"كوفيد طويل الأمد" هو مصطلح يستخدم لتحديد الأعراض التي يواجهها الأشخاص بعد فترة طويلة من تعافيهم، إما أنهم يعانون من بعض الأضرار الدائمة في الرئتين أو القلب أو الكلى أو الدماغ أو يستمرون في الشعور بأعراض طويلة الأمد، على الرغم من عدم وجود تلف يمكن اكتشافه لهذه الأعضاء.

هل كورونا طويل الأمد منتشر بين المرضى ؟



في وقت سابق من الوباء، بمجرد تعافي الأشخاص من كورونا، اعتقدوا أنهم خالون من جميع الأعراض التي عانوا منها ومع ذلك ، بمرور الوقت ، أصبح كوفيد طويل الأمد مشكلة شائعة بين المرضى بعد الشفاء، حيث تميل الأعراض المزمنة إلى إلحاق خسائر كبيرة ليس فقط بالصحة الجسدية للأشخاص، ولكن أيضًا على صحتهم النفسية.

وفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، حيث شارك حوالي 20 ألف شخص، أبلغ واحد من كل 5 ناجين عن ظهور الأعراض بعد خمسة أسابيع، وفي 12 أسبوعًا.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف فريق الباحثين البريطانيين الذين يدرسون الأعراض طويلة المدى لدى مرضى كورونا ، أن كوفيد طويل الأمد كان من المحتمل أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال.

علامات تتنبأ بكوفيد طويل الأمد



نظرًا لأن كورونا هو مرض تنفسي ، فإنه يجعل رئتيك أكثر عرضة للتلف على المدى الطويل، لدى فيروس كورونا القدرة على التسبب في تغيرات التهابية في الرئتين ، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على أنسجة وأكياس الرئة ، مما يؤدي إلى تأثيرات شديدة طويلة المدى على صحتك.

في حين أنه من المهم فهم الإطار الزمني الذي يستغرقه كورونا ليصبح سيناريو كوفيد طويلاً ، فمن المهم أيضًا تحديد العلامات المبكرة لفيروس COVID الطويل ، حتى يتم التعامل معه بكفاءة.

وفقًا لدراسة Covid Symptom التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين، فإن "السعال المستمر ، وبحة الصوت، والصداع ، والإسهال ، وتخطي وجبات الطعام، وضيق التنفس في الأسبوع الأول" هي مؤشرات مبكرة على كورونا طويل الأمد.

1- السعال المستمر



يمكن أن يتسبب مرض كوفيد -19 في حدوث سعال مستمر ، مما قد يؤدي إلى تهيج والتهاب في الجهاز التنفسي. يمكن أن يستمر السعال الناجم عن كورونا لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة بكورونا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتعب المزمن أو ضعف الإدراك أو ضيق التنفس أو الألم.

2- الإسهال



وفقًا للدراسة،قد تتعرض صحة الجهاز الهضمي للخطر أيضًا بسبب الفيروس، مما يؤدي إلى الإسهال كأعراض شائعة ومؤشرات مبكرة لفيروس كورونا طويل الأمد.

3-فقدان الشهية



قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من كورونا أيضًا من فقدان الشهية ونفور الطعام، حتى بعد التعافي من المرض.

4-ضيق في التنفس



إذا كان المريض يعاني من هذا النوع من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا ، فمن المحتمل أن يعاني من مضاعفات طويلة الأمد.

5- صوت أجش



تم التعرف على التهاب الحلق وسيلان الأنف من أعراض كورونا ، والتي قد تؤدي إلى صوت أجش إذا كان هذا هو الحال ، فقد تستمر الأعراض بعد الشفاء أيضًا.